Полтавська ОВА: під обстріл військ РФ потрапив Миргород, попередньо – без жертв

Місто Миргород Полтавської області потрапило під російський ракетний обстріл, за попередніми даними – постраждалих немає, повідомив у Telegram голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

«Три «прильоти» по інфраструктурі в Миргороді. Наслідки від ворожих ударів з’ясовуються. Попередньо – постраждалих немає», – повідомив Лунін.

Він звернувся до городян з проханням не поширювати фото, зберігати спокій і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Повітряна тривога в Полтавській області була оголошена близько 17:00.

Раніше повідомлялося, що у Полтавській області вночі та вранці російські війська здійснили кілька ударів. Дмитро Лунін казав, що метою атаки були інфраструктурні обʼєкти, а в Кременчуці сили РФ влучили і по житлових будинках.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи житлові будинки, церкви, школи, лікарні, заправки, аеродроми, військові частини, нафтобази.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Крім того, попри численні свідчення, влада Росії заперечує, що атакує цивільних в Україні.