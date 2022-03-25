Поліція Полтавщини просить людей не тримати вдома «небезпечні знахідки»: з 24 лютого вилучено 11 танків

Поліція Полтавщини попросила жителів регіону не тримати вдома «небезпечні знахідки», виявлені від початку російського вторгнення в Україну у лісосмугах, лісах, полях чи на узбіччях доріг.

«Рекомендуємо громадянам, які знайшли та зберігають небезпечні знахідки у себе вдома, повідомити про це до поліції для подальшої добровільної їх здачі та використання силами оборони в боротьбі з окупантами», – йдеться в повідомленні.

Поліція Полтавщини вказує, що від початку широкомасштабної війни Росії проти України в регіоні з «незаконного обігу» вилучили 11 танків. Згідно з повідомленням, еред вилученої зброї та військової техніки також є 2 бронеавтомобілі, 8 кулеметів, 9 автоматів, 5 гвинтівок, 10 пістолетів, близько 4000 патронів різного калібру, 14 гранат та близько 200 одиниць інших боєприпасів».

Масштабна війна Росії проти України триває 30-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України».

Кремль раніше заявляв, що в ході своєї так званої «операції» не чіпатиме цивільних в Україні, натомість війська РФ обстрілюють житлові будинки, лікарні, дитячі садки, школи і іншу цивільну інфраструктуру.