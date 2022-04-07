До п’яти батальйонних тактичних груп РФ продовжують блокувати Харків – Генштаб

До п’яти батальйонних тактичних груп РФ продовжують блокувати Харків та обстрілювати його з реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів. Про це повідомляють у Генштабі.

Також на Харківщині російські війська утримують місто Ізюм, намагаються продовжити наступ у напрямку Слов’янська та Барвінкового, додають українські військові.

За даними обласної військової адміністрації, російські військові за минулу добу завдали 48 ударів із РСЗВ, артилерії та мінометів по Харкову, продовжуючи «чинити тиск на мирне населення і знищувати цивільну інфраструктуру».

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи житлові будинки, церкви, школи, лікарні, заправки, аеродроми, військові частини, нафтобази.

Від початку вторгнення Харків регулярно піддається авіаударам та обстрілам з реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Крім того, попри численні свідчення, влада Росії заперечує, що атакує цивільних в Україні.