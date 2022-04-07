Війська РФ за добу завдали 48 ударів по Харкову – голова ОВА

Російські військові за добу завдали 48 ударів із РСЗВ, артилерії та мінометів по Харкову, продовжуючи «чинити тиск на мирне населення і знищувати цивільну інфраструктуру», повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Крім того, за його даними, внаслідок вчорашнього артилерійського обстрілу у Балаклії загинули троє осіб, багато будинків зруйновані, вночі російські військові вдарили ракетами по Лозовій, постраждалих немає.

Він нагадав, що в Лозовій і Барвінковому влада закликає евакуйовувати населення, вже вдалося виїхати 15 тисячам громадян.

«Зараз окупанти концентруються на східному напрямку від Харкова. Ми знаємо про всі маневри і скупчення сил в Ізюмському, Куп’янському напрямах, де росіяни використовують залізницю», – йдеться в повідомленні.

Вранці 7 квітня Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що російські війська, які вторглися в Україну, продовжують активні бойові дії на Слобожанському, Донецькому, Південнобузькому та Таврійському напрямках. Зокрема, за повідомленням, на Слобожанському напрямку – триває блокування військами РФ Харкова та артобстріли.