Харків: рятувальники дістали з-під завалів травмовану жінку і трьох загиблих

Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій у Харкові продовжують розбирати завали зруйнованих обстрілами будинків, повідомляє відомство 4 квітня.

Зокрема, рятувальні роботи тривали у Шевченківському, Холодногірському, Немишлянському районах Харкова, а також Чугуївському районі області.

«Співробітниками ДСНС з-під завалів було вилучено одну травмовану жінку та тіла трьох загиблих осіб», – йдеться в повідомленні.

Служба не уточнює, в яких саме районах дістали постраждалу та загиблих.

Рятувальники також продовжують гасити пожежі, спричинені обстрілами, та знешкоджувати боєприпаси, які не розірвалися.

Напередодні голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив про обстріли Харкова.

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Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи житлові будинки, церкви, школи, лікарні, заправки, аеродроми, військові частини, нафтобази.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Крім того, попри численні свідчення, влада Росії заперечує, що атакує цивільних в Україні.