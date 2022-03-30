Чиновників із Росії та Білорусі не пустять до Бухенвальда – через смерть у Харкові Бориса Романченка

Адміністрація меморіального фонду «Бухенвальд» ухвалила рішення не запрошувати чиновників із Росії та Білорусі на меморіальні заходи, присвячені 77-річчю звільнення німецьких концтаборів Бухенвальд та Дора-Міттельбау. Натомість музейний комплекс прийме делегації громадянського суспільства Росії та Білорусі.

У заяві директора фонду Єнса-Крістіана Вагнера йдеться, що це рішення повʼязане з нещодавньою загибеллю у Харкові колишнього вʼязня Бухенвальда 96-річного Бориса Романченка. Воно було узгоджене з іншими колишніми вʼязнями концтаборів із кількох країн.

«Нам нелегко далося це рішення. Те, що офіційні представники влади Росії та Білорусі не візьмуть участі в урочистостях, не означає, що ми не вшановуємо жертв концтаборів із цих країн. Саме навпаки: вони відіграють центральну роль. Проте після насильницької смерті Бориса Романченка було б нестерпно уявити, що в річницю звільнення таборів Бухенвальд та Дора-Міттельбау буде запрошено офіційних представників російського та білоруського урядів, відповідальних за його смерть. Сотні інших людей, які вижили в концтаборах, перебувають зараз під загрозою через агресивну війну Росії в Україні, з деякими з них ми підтримуємо контакт», – наголосив Єнс-Крістіан Вагнер

Генеральний консул РФ у Лейпцигу Андрій Дронов заявив, що вже поінформований про незапрошення російської сторони до Бухенвальда. Він також підтвердив, що замість дипломатів на церемонії виступатимуть представники громадянського суспільства – українського та російського. «Ми не знаємо, що це за представники, але я приблизно уявляю, що там буде сказано», - сказав консул.ї

Борис Романченко, колишній вʼязень Бухенвальда та ще кількох німецьких концтаборів, загинув 18 березня у власній квартирі у Харкові після того, як у будівлю влучив снаряд. Романченко жив на Північній Салтівці — районі, який з перших днів війни зазнає обстрілів з боку російських військових. У Кремлі піддали сумніву дані, що Романченко загинув через російські обстріли, і припустили, що колишній в'язень Бухенвальда міг померти «під перехресним вогнем націоналістичних батальйонів».