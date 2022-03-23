Речник Путіна: «військові не стріляють у цивільних, поки цивільні не беруть до рук зброю»

У Кремлі заявили, що російські військові не стріляють у мирних жителів України, про це 23 березня повідомив речник російського президента Дмитро Пєсков.

«Ми не віримо Генеральній прокуратурі України. Російські військові не завдають ударів і не стріляють у цивільних… Військові не стріляють у цивільних доти, доки цивільні не беруть до рук зброю і не ціляться у наших військових», – твердить Пєсков.

Раніше цього тижня мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що 18 березня під час обстрілу багатоповерхового будинку в Харкові загинув 96-річний Борис Романченко, який пережив нацистські концтабори Бухенвальда, Пенемюнде, Дора-Міттельбау та Берген-Бельзен.

Загалом, за даними ООН, з початку бойових дій в Україні станом на початок доби 22 лютого загинули щонайменше 953 цивільних. За даними Офісу генерального прокурора, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні загинула 121 дитина, поранень різного ступеня тяжкості зазнали 167 дітей.

За даними Офісу ООН, фактичні цифри можуть бути «значно вищими, особливо на території, яка контролюється урядом, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, відбувається з затримкою, та багато повідомлень із місць, звідки надходить інформація про втрати серед цивільного населення, все ще потребують підтвердження».

Управління верховного комісара ООН із прав людини повідомило, що це стосується, зокрема, міста Маріуполя, «де є звинувачення у численних жертвах серед цивільного населення», але точна статистика наразі неможлива.

Росія 24 лютого розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Російські війська обстрілюють та знищують об'єкти інфраструктури, проводять масовані обстріли житлових районів українських міст та селищ із використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Москва стверджує, що метою ударів є військові обʼєкти, що суперечить численним свідченням і фактам, зібраним у тому числі і журналістами Радіо Свобода.