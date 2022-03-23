Від початку вторгнення Росії в Україні загинула 121 дитина – Офіс генпрокурора

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні загинула 121 дитина, поранень різного ступеня тяжкості зазнали 167 дітей, повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора вранці 23 березня.

«Найбільше постраждало дітей у Київській – 61, Харківській – 41, Донецькій – 40, Чернігівській – 32, Миколаївський – 24, столиці – 16, Житомирській – 15, Херсонській – 15 та Сумській – 14 областях», – йдеться в повідомленні.

За даними Офісу генпрокурора, внаслідок щоденних бомбардувань і обстрілів пошкоджені 548 закладів освіти, 72 із них зруйновано повністю.

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«Найгірша ситуація у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Чернігівській областях та у місті Київ. Крім того, постраждали від ворожого вогню понад 40 закладів для дітей, серед яких лікувальні, школи мистецтв, спортивні об’єкти, бібліотеки», – повідомили в ОГП.

У прокуратурі додали, що ці дані не є остаточними, оскільки відсутня можливість огляду місць обстрілів в районах активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях.

Російське військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».

Кремль раніше заявляв, що в ході своєї так званої «операції» не чіпатиме цивільних в Україні, натомість обстрілює житлові будинки, лікарні, дитячі садки, школи і іншу цивільну інфраструктуру.