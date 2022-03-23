У Рубіжному через обстріли РФ загинули троє людей, зокрема дві дитини – ОВА

Внаслідок обстрілів російськими військами Рубіжного 22 березня загинули троє людей, двоє з них – діти, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, російський снаряд влучив у багатоповерхівку.

«Трагедія сталася увечері, коли армія РФ посилила обстріли. Близько 20:00 ворог вдарив по багатоповерхівці в Рубіжному. Снаряд розірвався на п’ятому поверсі. Рятувальниками були знайдені троє загиблих, двоє з них діти. Ворог не зупиняється і продовжує уперто цілити по мирних жителях», – написав Гайдай у телеграмі.

Він додав, що триває «поступове знищення інфраструктурних об’єктів» Луганщини. «При цьому, останніми днями росіяни б’ють по наших підприємствах прицільно, майже безпомилково. Тому будьте дуже уважними: якщо зустрічаєте на вулиці людину, схожу на навідника чи коригувальника, – повідомляйте в поліцію або військовим», – написав він.

В Офісі генпрокурора повідомляли, що станом на 22 березня через збройну агресію РФ в Україні загинули 117 дітей, понад 155 – поранені.

Російське військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».

Кремль раніше заявляв, що в ході своєї так званої «операції» не чіпатиме цивільних в Україні, натомість обстрілює житлові будинки, лікарні, дитячі садки, школи і іншу цивільну інфраструктуру.