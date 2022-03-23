Військові РФ викрали директора драмтеатру у Херсоні – Мінкульт

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко рповідомив, що російські військові викрали та відвезли у невідомому напрямку директора Херсонського обласного музично-драматичного театру і депутата Херсонської облради Олександра Книгу.

«Сьогодні вранці російські терористи у притаманній їм фашистській манері викрали і вивезли у невідомому напрямку директора Херсонського обласного музично-драматичного театру і депутата Херсонської облради Олександра Книгу. Засновника одного з найвідоміших міжнародних театральних фестивалів в Україні – «Мельпомена Таврії», – написав Ткаченко у Telegram.

Міністр закликав світову культурну спільноту докласти всіх зусиль для якнайшвидшого звільнення чоловіка.

На тимчасово захоплених українських територіях війська РФ практикують викрадення політиків, активістів, журналістів, представників влади з метою залякування місцевого населення, насадження «своїх людей» у владні псевдооргани і поширення пропаганди на місцевому рівні.