Парламент Німеччини вшанував 96-річного в’язня концтаборів, убитого військами РФ у Харкові

Парламент Німеччини 22 березня вшанував Бориса Романченка, який був в’язнем кількох нацистських концтаборів під час Другої світової війни, але загинув минулого тижня під час обстрілу Харкова російськими військами.

Романченку, який був віцепрезидентом Міжнародного комітету Бухенвальд-Дора, було 96 років, коли він загинув після потрапляння російського снаряда в багатоповерховий житловий будинок, у якому він жив.

Відкриваючи сесію парламенту, віцеспікер Катрін Герінг-Екардт повідомила, що Романченка вивезли до Дортмунда, Німеччина, для примусових робіт у 1942 році, а через рік відправили до концтаборів після спроби втечі.

«Його смерть нагадує нам, що Німеччина несе особливу історичну відповідальність перед Україною», - сказала Герінг-Екардт.

«Борис Романченко – один із тисяч загиблих в Україні. Кожне втрачене життя нагадує нам робити все можливе, щоб зупинити цю жорстоку війну, яка порушує міжнародне право, і допомогти людям в Україні та з неї», – додала вона.

Про загибель Романченка 18 березня, повідомив 21 березня мер Харкова Ігор Терехов.

Про те, що після потрапляння снаряда в багатоповерховий житловий будинок загинув Борис Романченко повідомила також адміністрація меморіального комплексу Бухенвальд з посиланням на його внучку.

У Міноборони України заявили, що вбивством Романченка, президент Росії Володимир «Путін зумів «зробити» те, чого не зміг навіть Гітлер».

У 1942 році Борис Романченко потрапив у концтабір Бухенвальд, а в наступні три роки пройшов концтабори Пенемюнде, Дора-Міттельбау та Берген-Бельзен. Як повідомила адміністрація меморіального комплексу, Романченко виступав за те, щоб люди пам’ятали про нацистські злочини і був віцепрезидентом Міжнародного комітету Бухенвальд-Дора.