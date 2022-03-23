Макрон провів окремі розмови з Зеленським і Путіним, каже, що «домовленостей» не досягли

Президент Франції Емманюель Макрон провів окремі телефонні розмови з президентом України Володимиром Зеленським і російським президентом Володимиром Путіним щодо умов, необхідних для потенційного припинення вогню, повідомляє офіс президента Франції.

Згідно з повідомленням, оприлюдненим 22 березня, «домовленості не досягли», але Макрон «залишається впевненим у необхідності продовження своїх зусиль» і «підтримує Україну» в її боротьбі проти російського вторгнення.

У Єлисейському палаці повідомили, що розмова Макрона з Путіним стосувалася «умов безпеки щодо суттєвих питань», але подробиць там не навели.

Макрон є одним із найактивніших серед західних лідерів у проведенні телефонних розмов із Путіним і Зеленським після початку неспровокованого вторгнення Росії в Україну 24 лютого.

Він приєднався до західних партнерів у підтримці Києва і в запровадженні жорстких санкцій проти російського уряду і багатьох юридичних і фізичних осіб.

Макрон відвідав і Москву, і Київ на початку лютого, коли напруженість наростала, але до того, як російські війська рушили в Україну.

Масштабна війна Росії проти України триває 28-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України».

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю.