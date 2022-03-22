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Байден, Макрон, Шольц і Драгі обговорили війну Росії проти України – Білий дім

Розмова відбулася 21 березня

Президент США Джо Байден під час розмови з президентом Франції Емманюелем Макроном, канцлером Німеччини Олафом Шольцом, прем’єр-міністром Італії Маріо Драгі і прем’єр-міністром Великої Британії Борісом Джонсоном обговорили війну Росії проти України, повідомив Білий дім. Розмова відбулася 21 березня.

«Лідери обговорили серйозні занепокоєння з приводу жорстокої тактики Росії в Україні, включаючи її напади на цивільне населення. Вони наголосили на своїй постійній підтримці України, у тому числі шляхом надання безпекової допомоги відважним українцям, які захищають свою країну від російської агресії, та гуманітарної допомоги мільйонам українців, які втекли від насильства», – йдеться в повідомленні.

Маріуполь: апокаліптичні образи міста в облозі (фотосвідчення)
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Маріуполь: апокаліптичні образи міста в облозі (фотосвідчення)

Смерть і руйнування – звичайні події в Маріуполі, спустошеному невпинними російськими військових атаками, які тривають вже четвертий тиждень

Крім того, за даними Білого дому, лідери також обговорили останні дипломатичні зусилля на підтримку намірів України досягти припинення вогню.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи і лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».

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