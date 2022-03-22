Байден, Макрон, Шольц і Драгі обговорили війну Росії проти України – Білий дім

Президент США Джо Байден під час розмови з президентом Франції Емманюелем Макроном, канцлером Німеччини Олафом Шольцом, прем’єр-міністром Італії Маріо Драгі і прем’єр-міністром Великої Британії Борісом Джонсоном обговорили війну Росії проти України, повідомив Білий дім. Розмова відбулася 21 березня.

«Лідери обговорили серйозні занепокоєння з приводу жорстокої тактики Росії в Україні, включаючи її напади на цивільне населення. Вони наголосили на своїй постійній підтримці України, у тому числі шляхом надання безпекової допомоги відважним українцям, які захищають свою країну від російської агресії, та гуманітарної допомоги мільйонам українців, які втекли від насильства», – йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними Білого дому, лідери також обговорили останні дипломатичні зусилля на підтримку намірів України досягти припинення вогню.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи і лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».