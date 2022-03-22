Українські війська відбили 13 атак Росії – зведення Генштабу за добу

Генеральний штаб Збройних сил оприлюднив підсумки 26-го дня повномасштабної російської агресії.

«Українськими захисниками та захисницями було відбито 13 атак ворога та знищено 14 танків, 8 БМП, 2 МТЛБ, три артилерійські системи і чотири автомобілі. Підрозділи ППО уразили дві повітряні цілі противника. Втрати особового складу ворога склали близько 300 осіб (втрати уточнюються). Оборонці Маріуполя знищили патрульний катер «Раптор» та комплекс радіоелектронної боротьби «Леєр-3», – йдеться в повідомленні.

За даними штабу, російські війська продовжують утримувати сухопутний коридор до окупованого Криму та блокувати вихід до Азовського моря, а також формувати та переміщувати резерви з глиби території Росії до українських кордонів.

«У зв’язку з великими безповоротними та санітарними втратами особового складу (зокрема і командної ланки) у збройних силах російської федерації призупинено планове звільнення з військової служби офіцерів, прапорщиків та сержантів», – заявляють у штабі.

Згідно зі зведенням, російські війська вдалися до невдалої спроби наступу на Поліссі за кількома напрямками.

На Сіверському та Слобожанському напрямку активних наступальних дій не фіксували, натомість загарбники продовжують частково блокувати Суми та обстрілювати Харків.

«Підрозділи загарбника продовжують обстріли Чернігова та інших населених пунктів, не полишають спроб наступу у напрямку на Бровари, проте, через втрати, успіху у просуванні не мають. Намагаються поповнювати запаси та вести розвідку», – йдеться в зведенні.

Генштаб додає, що російські військові перейшли до оборони на Південнобузькому напрямку, а на Миколаївщині внаслідок контратаки Збройних сил України мусили відступити «на невигідні рубежі».

Також командування вказує на звільнення українськими військова Макарова, що на Київщині.

Штаб зазначаж, що російські війська продовжують обстріли у Київській, Чернігівській, Харківській та Донецькій областях, застосовуючи аеродромну мережу Білорусі.

«Очікується, що ворог продовжить завдавати підступних ракетно-бомбових ударів та здійснювати артилерійські обстріли об’єктів критичної інфраструктури України із застосуванням реактивної артилерії, авіації, високоточної зброї та боєприпасів невибіркової дії», – підсумовують у Генеральному штабі.

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17 березня видання The New York Times повідомило, що, за оцінками американської розвідки, від початку російського масштабного вторгнення в Україну загинули понад 7 тисяч російських військових. Це більше, ніж кількість американських військових, які були вбиті протягом 20 років в Іраку та Афганістані разом узятих.

Росія називає значно менші цифри втрат своєї армії в Україні. Свої дані Міноборони Росії оприлюднювало один раз, ще 2 березня, визнавши втрату 498 солдатів. Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.​

Масштабна війна Росії проти України триває 26-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України».