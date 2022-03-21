Зеленський створив селищну військову адміністрацію під Києвом – указ

У Гостомелі створена селищна військова адміністрація – відповідний указ президента України Володимира Зеленського оприлюднив Офіс президента 21 березня.
«Утворити Гостомельську селищну військову адміністрацію Бучанського району Київської області», – йдеться в документі.
Ним же Зеленський доручив Збройним силам України та Київській обласній державній адміністрації вжити необхідних заходів, пов’язаних із утворенням військової адміністрації.
Читайте також: Після втрат і «PR-війни»: «кадирівців» з України повернули в Чечню
Указ набирає чинності з дня оприлюднення.
Гостомель – одне з селищ під Києвом, де від початку повномасштабної російської агресії мали місці активні бойові дії. На початку березня російські військові вбили голову селища Юрія Прилипка.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ