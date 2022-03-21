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Зеленський створив селищну військову адміністрацію під Києвом – указ

Розбита колона Росгвардії, Буча – Гостомель, Україна. 28 лютого 2022 року

У Гостомелі створена селищна військова адміністрація – відповідний указ президента України Володимира Зеленського оприлюднив Офіс президента 21 березня.

«Утворити Гостомельську селищну військову адміністрацію Бучанського району Київської області», – йдеться в документі.

Ним же Зеленський доручив Збройним силам України та Київській обласній державній адміністрації вжити необхідних заходів, пов’язаних із утворенням військової адміністрації.

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Указ набирає чинності з дня оприлюднення.

Гостомель – одне з селищ під Києвом, де від початку повномасштабної російської агресії мали місці активні бойові дії. На початку березня російські військові вбили голову селища Юрія Прилипка.

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