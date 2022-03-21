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«Війна повернулася до Європи»: ЄС вирішив посилити свій військовий і безпековий потенціал

Рішення в керівництві блоку пояснили частково повномасштабною агресією Росії проти України

Європейський Союз посилить свою військову та безпекову складову. Про це йдеться в повідомленні Ради Євросоюзу 21 березня про схвалення Стратегічного компасу щодо безпекової політики до 2030 року.

«ЄС повинен бути спроможним захистити своїх громадян і докладатися до міжнародного миру та безпеки. Це стало ще більш важливим у час, коли війна повернулася до Європи після невиправданої та неспровокованої російської агресії проти України», – йдеться в заяві.

У Євросоюзі сподіваються, що посилення безпекового потенціалу доповнить можливості НАТО.

Згідно з повідомленням, ЄС планує:

  • встановити «потужні» Сили швидкого розгортання ЄС кількістю до 5 тисяч військових для «різних видів криз»
  • бути готовим відрядити 200 повністю споряджених експертів місії Спільної політики безпеки та оборони (СПБО) протягом 30 днів, у тому числі в «складному середовищі»
  • здійснювати регулярні навчання на землі та на морі
  • посилити військову мобільність
  • посилити військові та цивільні місії СПБО
  • повністю залучати Європейський фонд миру для підтримки партнерів

Рішення також передбачає посилення заходів безпеки, в тому числі кібербезпеки.

Також планується посилити співпрацю як із союзниками по НАТО та ООН, так і в двосторонніх форматах, зокрема, зі Сполученими Штатами, Норвегією, Великою Британією, Японією, Північними Балканами, країнами Азії, Африки та Латинської Америки.

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю.

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