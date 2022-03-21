«Війна повернулася до Європи»: ЄС вирішив посилити свій військовий і безпековий потенціал

Європейський Союз посилить свою військову та безпекову складову. Про це йдеться в повідомленні Ради Євросоюзу 21 березня про схвалення Стратегічного компасу щодо безпекової політики до 2030 року.
«ЄС повинен бути спроможним захистити своїх громадян і докладатися до міжнародного миру та безпеки. Це стало ще більш важливим у час, коли війна повернулася до Європи після невиправданої та неспровокованої російської агресії проти України», – йдеться в заяві.
У Євросоюзі сподіваються, що посилення безпекового потенціалу доповнить можливості НАТО.
Згідно з повідомленням, ЄС планує:
- встановити «потужні» Сили швидкого розгортання ЄС кількістю до 5 тисяч військових для «різних видів криз»
- бути готовим відрядити 200 повністю споряджених експертів місії Спільної політики безпеки та оборони (СПБО) протягом 30 днів, у тому числі в «складному середовищі»
- здійснювати регулярні навчання на землі та на морі
- посилити військову мобільність
- посилити військові та цивільні місії СПБО
- повністю залучати Європейський фонд миру для підтримки партнерів
Рішення також передбачає посилення заходів безпеки, в тому числі кібербезпеки.
Також планується посилити співпрацю як із союзниками по НАТО та ООН, так і в двосторонніх форматах, зокрема, зі Сполученими Штатами, Норвегією, Великою Британією, Японією, Північними Балканами, країнами Азії, Африки та Латинської Америки.
Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю.
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