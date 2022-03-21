«Війна повернулася до Європи»: ЄС вирішив посилити свій військовий і безпековий потенціал

Європейський Союз посилить свою військову та безпекову складову. Про це йдеться в повідомленні Ради Євросоюзу 21 березня про схвалення Стратегічного компасу щодо безпекової політики до 2030 року.

«ЄС повинен бути спроможним захистити своїх громадян і докладатися до міжнародного миру та безпеки. Це стало ще більш важливим у час, коли війна повернулася до Європи після невиправданої та неспровокованої російської агресії проти України», – йдеться в заяві.

У Євросоюзі сподіваються, що посилення безпекового потенціалу доповнить можливості НАТО.

Згідно з повідомленням, ЄС планує:

встановити «потужні» Сили швидкого розгортання ЄС кількістю до 5 тисяч військових для «різних видів криз»

бути готовим відрядити 200 повністю споряджених експертів місії Спільної політики безпеки та оборони (СПБО) протягом 30 днів, у тому числі в «складному середовищі»

здійснювати регулярні навчання на землі та на морі

посилити військову мобільність

посилити військові та цивільні місії СПБО

повністю залучати Європейський фонд миру для підтримки партнерів

Рішення також передбачає посилення заходів безпеки, в тому числі кібербезпеки.

Також планується посилити співпрацю як із союзниками по НАТО та ООН, так і в двосторонніх форматах, зокрема, зі Сполученими Штатами, Норвегією, Великою Британією, Японією, Північними Балканами, країнами Азії, Африки та Латинської Америки.

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю.