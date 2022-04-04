Миколаїв обстріляли забороненими касетними боєприпасами – мер

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявляє, що російські військові обстріляли місто, застосувавши заборонені касетні боєприпаси.

«Знову касетні снаряди. Тримайтесь подалі від вікон. Всю інформацію повідомлю вам згодом.Не публікуємо фото і відео! Не допомагаємо ворогу!», – написав він у фейсбуці.

Про жертви чи руйнування мер не повідомляє.

Це вже не перший випадок використання російськими військовими касетних боєприпасів. В ООН повідомляли, що станом на 30 березня розслідувачі вивчають 24 випадки застосування Росією касетних боєприпасів в Україні.

Зокрема 27 березня Офіс генпрокурора України повідомив, що російські військові застосували заборонені касетні боєприпаси на Дніпропетровщині.

Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.