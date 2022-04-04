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Миколаїв обстріляли забороненими касетними боєприпасами – мер

Наслідки обстрілу будівлі Миколаївської ОДА 29 березня, внаслідок цього обстрілу загинуло 35 людей. Ілюстративне фото

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявляє, що російські військові обстріляли місто, застосувавши заборонені касетні боєприпаси.

«Знову касетні снаряди. Тримайтесь подалі від вікон. Всю інформацію повідомлю вам згодом.Не публікуємо фото і відео! Не допомагаємо ворогу!», – написав він у фейсбуці.

Про жертви чи руйнування мер не повідомляє.

Це вже не перший випадок використання російськими військовими касетних боєприпасів. В ООН повідомляли, що станом на 30 березня розслідувачі вивчають 24 випадки застосування Росією касетних боєприпасів в Україні.

Зокрема 27 березня Офіс генпрокурора України повідомив, що російські військові застосували заборонені касетні боєприпаси на Дніпропетровщині.

Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.

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