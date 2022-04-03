Синєгубов повідомив про обстріл Харкова, є постраждалі

Російські війська обстріляли житлові райони Харкова, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Про це він розповів в ефірі національного марафону 3 квітня.

«Вдень маємо обстріли житлових районів, знову Салтівка, П’ятихатки, знову центр міста Дергачів. Нещодавно ми мали обстріли Слобідського району міста Харкова, де, за нашими даними, на цей час 23 постраждалих, серед них є діти, є в украй важкому стані», – сказав Синєгубов.

Він також повідомив, що в місті Ізюм тривають бої, Збройні сили України «тримають позиції». Крім того, в цьому районі українські військові збили російський літак Су-34 і взяли пілота в полон.

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Синєгубов також повідомив про обстріл евакуаційної колони, яка намагалася вивезти людей із лікарні в Балаклії, обстріляної напередодні.

«Лікарі самостійно намагалися виїхати звідти і евакуювати людей. По домовленості було направлено безпосередньо колону, яку не запустили в місто, вона була обстріляна ще на підходах російськими окупантами на блокпосту. За попередніми даними, водій одного з автобусів загинув. Це ціна домовленостей з окупантами, яку ми зараз маємо», – прокоментував голова області.

Він додав, що наразі обласна влада планує евакуацію з низки населених пунктів, сьогодні була здійснена евакуація з Барвінкового, також починається евакуація з Лозової. Як пояснив Синєгубов, для цих міст існує загроза опинитися в зоні бойових дій.

Голова ОВА також повідомив про отримання гуманітарної допомоги – 600 тонн харчів із Польщі.

«Ми зараз працюємо над тим, щоб такий вантаж надходив до нас систематично, це є вкрай важливо, тому що ми його направляємо одразу до тих населених пунктів, які вкрай цього потребують, а також районів міста Харкова», – сказав Синєгубов.

За даними Генштабу ЗСУ, нині російських військових стягують на Донбас і Харківський напрямок, де вони готуються до нових потужних ударів.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи житлові будинки, церкви, школи, лікарні, заправки, аеродроми, військові частини, нафтобази.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Крім того, попри численні свідчення, влада Росії заперечує, що атакує цивільних в Україні.