Російські війська обстріляли лікарню в Балаклії, потрібна евакуація 70 людей – Харківська ОВА

Російські війська обстріляли будівлю районної лікарні в Балаклії Харківської області, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Будівля частково пошкоджена. Пацієнти та персонал потребують негайної евакуації, це близько 70 пацієнтів та медичний персонал. Робимо все, щоб це зробити і врятувати людей. Це черговий воєнний злочин проти мирних жителів Харківщини», – повідомив Синєгубов у Telegram.

Він зазначив, що Балаклія – тимчасово окупована, а міський голова пішов на співпрацю з окупантами.

За даними Генштабу ЗСУ, нині російських військових стягують на Донбас і Харківський напрямок, де вони готуються до нових потужних ударів.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи житлові будинки, церкви, школи, лікарні, заправки, аеродроми, військові частини, нафтобази.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Крім того, попри численні свідчення, влада Росії заперечує, що атакує цивільних в Україні.