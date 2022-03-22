Під Харковом українські артилеристи знищили російські артустановки «Акація» (відео)

22 березня українські артилеристи під Харковом знищили батарею самохідних артилерійських установок 2С3 «Акація». Цей момент зафіксований на відео, яке є у розпорядженні «Схем» (Радіо Свобода). За даними військових, армія РФ «готувалась нанести удар по мирному місту».

В цей же день, також під Харковом, артилеристи влучили у ще одну російську самохідну артилерійську установку – гаубицю 2С3 – та знищили два КамАЗи з боєкомплектами.

У Харкові внаслідок постійних обстрілів російською армією зруйновані близько тисячі будівель, більшість – житлові будинки, повідомив харківський міський голова Ігор Терехов. За його словами, ситуація в місті залишається непростою, обстріли жилих кварталів не припиняються, а рятувальники разом із комунальними службами і волонтерами продовжують розбирати завали.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».