Російські війська продовжують обстріли й спроби штурму на Донбасі – зведення Генштабу

Російські війська зосередилися на бойових діях у районах Попасної та Рубіжного на Луганщині, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України увечері 6 квітня.

«Противник здійснював артилерійські обстріли в районах населених пунктів Кремінна, Піски, Очеретино, Розівка, Новобахмутівка, Новосілка Друга, Мар’їнка та Красногорівка. В районах Попасної, Степного, Новотошківського, Рубіжного, Сєверодонецька і Солодкого ворог проводив штурмові дії, але успіху не мав. Продовжується штурм міста Маріуполь, при цьому противник активно застосовує авіацію», – йдеться в зведенні.

За даними командування, російська армія завершує перегрупування військ та відновлення боєздатності підрозділів, виведених до Брянської та Курської областей Росії.

Також триває підготовка до переміщення російських військ на територію України.

«Ворогом сплановано переміщення підрозділів 38-ї окремої мотострілецької бригади 35-ї загальновійськової армії Східного військового округу з території республіки білорусь до Бєлгородської області. Також фіксується переміщення до цієї області окремих підрозділів Центрального військового округу», – зазначають у штабі.

Підрозділи Східного військового округу російської армії, виведені до Білорусі, завершують перегрупування.

На Слобожанщині російська армія продовжує блокувати Харків, обстрілюючи місто переважно вночі з використанням реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів. Активних дій у районі Ізюма в штабі не спостерігали.

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Штаб відзначає, що російські війська почали використовувати залізницю для перекидання військових вантажів. Зокрема, зафіксоване прибуття ешелонів із озброєнням та технікою зі станції Валуйки, Росія, до українського Куп’янська.

«На Південнобузькому напрямку ворог продовжує здійснювати обстріли населених пунктів Щербаки, Комишуваха, Новоданилівка, Мала Токмачка, Гуляйпільське, Лук’янівське, Преображенка та Гуляй Поле», – повідомляє командування.

Генштаб додає, що внаслідок наступу Збройних сил загарбники втратили контроль над селом Осокорівка на Херсонщині.

Російське військове вторгнення в Україну триває з ранку 24 лютого. В перші дні війни колони бронетехніки російської армії з метою оточити Київ дійшли до міст і населених пунктів столичного регіону, завдавши там значних руйнувань і людських жертв через постійні обстріли. Проте наприкінці березня війська РФ змінили тактику, як кажуть у Генштабі ЗСУ, і тепер це може означати ведення наступальних дій на східному і південному напрямках.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».