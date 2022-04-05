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У вівторок з Донбасу вирушать 4 евакуаційні поїзди – Гайдай

Поїзди вирушатимуть зі станції в Новозолотарівці і Краматорську

У вівторок, 5 квітня, з Луганської та Донецької областей вирушать чотири евакуаційні поїзди, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його даними, на Луганщині поїзд вирушить зі станції в Новозолотарівці о 14:00 – 5501 Новозолотарівка – Лозова;

На Донеччині – зі станції Краматорськ о 13:00 – 274/273 Краматорськ – Львів; о 16:00 – 276/275 Краматорськ – Львів; о 18:00 – 278/277 Краматорськ – Львів.

Українська влада щоденно намагається вивезти з охоплених бойовими діями районів мирне населення та завезти туди речі першої потреби і продовольство. Російська сторона неодноразово зривала евакуацію цивільних, обстрілюючи маршрути, за якими мали вивозити людей. При цьому Росія звинувачувала у зриві евакуації українську сторону.​

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