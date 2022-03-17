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«Укрзалізниця» евакуювала 2,6 млн людей

Усі евакуаційні рейси – безкоштовні

Від початку широкомастабної війни в України «Укрзалізниця» евакуювала 2,6 млн людей.

«Це – десятки рейсів «до безпечних місць» щодня й тисячі вагонів, що оминають обстріли та рятують життя насамперед наших дітей», – наголошують у компанії.

Окрім того, «Укрзалізниця» перевезла за час війни вже майже 1 тисячу вантажних вагонів гуманітарної допомоги.

«Укрзалізниця» перевозить як малогабаритні вантажі (у пасажирських вагонах), так і великогабаритні вантажі (у вантажних вагонах). Також компанія приймає допомогу з-за кордону», – зазначають у компанії.

17 березня «Укрзалізниця» призначила такі додаткові евакуаційні рейси:

Харків:

  • 8:00 - Інтерсіті+ Харків - Львів;
  • 9:40 - №229/230 Харків - Ужгород;
  • 13:00 - №239/240 Харків - Львів;
  • 14:00 - Інтерсіті+ Харків - Львів.

Дніпро:

  • 8:00 - Інтерсіті+ Дніпро - Львів;
  • 10:30 - №903/904 Дніпро - Дрогобич.

Краматорськ:

  • 13:00 - №273/274 Краматорськ - Львів;
  • 16:00 - №275/276 Краматорськ - Львів.

Кривий Ріг:

  • 11:00 - №219/220 Кривий Ріг - Ужгород.

Запоріжжя:

  • 10:00 - №902/901 Запоріжжя - Хелм;
  • 16:05 - №225/226 Запоріжжя - Ковель;
  • 18:00 - №234/233 Запоріжжя - Ужгород.

Додаткові рейси також відправляться:

  • з Одеси до Ужгорода о 22:32,
  • з Києва до Хелма о 19:13.

З вокзалу Дарниця відправляться поїзди Інтерсіті+ до Львова о 8:00 та о 17:00, а також до Харкова - о 1:00 та о 7:00.

Як повідомляв раніше перевізник, евакуаційні рейси – безкоштовні.

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