«Укрзалізниця» отримала нові вагони для евакуації

Компанія «Укрзалізниця» отримала п’ять нових купейних вагонів від Крюківського вагонобудівного заводу, які використає для евакуації українців.

«Ці вагони дозволять евакуювати ще більше громадян України в безпечні зони та здійснять перші рейси за напрямком Львів Перемишль», – повідомляють у компанії.

26 лютого «Укрзалізниця» повідомила, що залізничні переходи між Україною та Росією, які «забезпечували раніше перевезення тисячі вантажів та приносили економікам обох країн мільйони доларів», зруйновані. Також було припинено диспетчерський зв’язок з РФ. Компанія заявила, що повністю переорієнтує вантажні перевезення до Європи та продовжить розвивати «Шовковий шлях» в обхід Росії.