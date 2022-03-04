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«Укрзалізниця» отримала нові вагони для евакуації

«Ці вагони дозволять евакуювати ще більше громадян України в безпечні зони», кажуть в копанії

Компанія «Укрзалізниця» отримала п’ять нових купейних вагонів від Крюківського вагонобудівного заводу, які використає для евакуації українців.

«Ці вагони дозволять евакуювати ще більше громадян України в безпечні зони та здійснять перші рейси за напрямком Львів Перемишль», – повідомляють у компанії.

За вісім днів «Укрзалізниця» евакуювала понад 1 млн громадян
За вісім днів «Укрзалізниця» евакуювала понад 1 млн громадян

26 лютого «Укрзалізниця» повідомила, що залізничні переходи між Україною та Росією, які «забезпечували раніше перевезення тисячі вантажів та приносили економікам обох країн мільйони доларів», зруйновані. Також було припинено диспетчерський зв’язок з РФ. Компанія заявила, що повністю переорієнтує вантажні перевезення до Європи та продовжить розвивати «Шовковий шлях» в обхід Росії.

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