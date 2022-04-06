Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Суспільство

У Херсоні через роботу ФБС і Росгвардії слабшають проукраїнські мітинги – мер Колихаєв

Майже щодня у Херсоні містяни виходять на мітинги з українською символікою

Проукраїнські мітинги в оточеному російськими військами Херсоні слабшають через тиск ФБС і Росгвардії. Про це в ефірі Радіо Свобода заявив мер міста Ігор Колихаєв.

«Усі мітинги, на які я зараз дивлюсь, слабшають, тому що у Херсоні є Росгвардія, ФСБ і повністю проводиться робота з активістами, які мають свою чітку позицію, ведеться робота з журналістами, зникають люди», – зазначив він.

Водночас, за словами Колихаєва, у Херсоні «роблять все можливе і неможливе», щоб Херсонщина була Україною.

Російські війська почали штурм Херсону 1 березня. Відтоді місто – в облозі. Станом на 4 квітня у місті, за даними місцевої влади, спостерігались проблеми з ліками, пальним і борошном.

Окупаційні сили готувалися провести у Херсоні псевдореферендум зі створення так званої «ХНР». Але Херсонська облрада провела екстрене онлайн-засідання і схвалила звернення про те, що Херсонщина – це Україна.

Майже щодня містяни виходять на мітинги з українською символікою. Під час однієї з таких акцій загарбники відкрили вогонь.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG