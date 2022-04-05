Із Сочі до Каховки. Хто вони, нові колаборанти на Херсонщині?

Що сталося на проукраїнському мітингу в Каховці, який відбувся у вихідні дні? Що відомо про нових призначених російськими військовими «керівників» міст Каховки та Генічеська в Херсонській області? Про це – в новому випуску програми проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов’я».

Придушення спротиву в Каховці

Каховка Херсонської області перебуває під російською окупацією з першого дня війни, 24 лютого.

Гуманітарні коридори у місто, за словами мера Віталія Немерця, не відкривають. Люди періодично виходять на мирні мітинги проти окупації.

3 квітня в Каховці російські військові відкрили вогонь з автоматів по місцевих жителях, які знову вийшли на проукраїнський мирний мітинг. У місцевих телеграм-каналах повідомляють про використання світло-шумових гранат. За даними Каховської міської територіальної громади, двоє цивільних, що були учасниками мітингу, отримали поранення гумовими кулями. Також, за даними громади, щонайменше 4 місцевих жителів російські війська затримали.



1 квітня Каховська міська територіальна громада повідомила, що російські військові захопили будівлю міської ради та призначили «керівником» міста колишнього депутата Херсонської обласної ради Павла Філіпчука. За даними громади, кілька десятків озброєних російських військових увійшли в будівлю міськради Каховки разом з деякими місцевими жителями. Також у Каховській громаді розповіли про те, що всіх працівників міськвиконкому, які на той час були на робочих місцях, зібрали в залі засідань, відібрали мобільні телефони та повідомили, що міська влада, яка зараз організовує роботу в громаді, начебто не може впоратися зі своїми обов’язками.

Після цього російські військові повідомили, що «керувати» містом буде Павло Філіпчук, «керівником» так званої «поліції» оголосили Олега Буховця і «керівником» «Водоканалу» – Олега Гаврилюка.

Всім працівникам міськвиконкому запропонували співпрацювати з цими «керівниками», а тим, хто відмовиться, пригрозили звільнити. Керівництво Каховської міської територіальної громади зазначило, що від пропозиції російських військових співробітники виконкому відмовилися.

На сторінці Каховської громади 1 квітня опублікували пост-подяку від імені мера Немерця до тих, хто допомагав місту жити з початком війни. На прохання редакції прокоментувати призначення окупантами «керівників» міста, він відповів відмовою.

«Безробітний зі скандальною репутацією»

Як повідомляють регіональні ЗМІ, Павло Філіпчук ще нещодавно жив у російському місті Сочі, але за кілька днів до нового нападу Росії на Україну, повернувся до Каховки. Тоді Філіпчук зайнявся видачею продуктових пайків від росіян, за що його побили невідомі. Після цього інциденту Філіпчука не було у Каховці приблизно упродовж тижня, після чого він повернувся у супроводі російських військових.

До 2020 року Павло Філіпчук був депутатом Херсонської обласної ради від «Опозиційного блоку», перебував на посаді голови бюджетної комісії. Входив до команди голови облради Владислава Мангера, якого підозрюють у причетності до вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк.



«Він навіть балотувався у Верховну Раду від ОПЗЖ. До речі, якраз було невідоме походження коштів, які в нього були на передвиборчу програму. Тому що він фактично був безробітний і статків у нього не було. Але у 2019 році звідкись знайшлись кошти на передвиборчу програму. Після виборів він виїхав у Російську Федерацію і перебував у Сочі. Щодо Олега Буховця – це так само безробітний, який колись працював у Каховці у мене на підприємстві», – розповів «Новинам Приазов’я» депутат Херсонської облради Сергій Хлань.



За його словами, жителі Каховки не сприймають нових так званих «керівників», про що свідчать нові проукраїнські мітинги.

Багато людей вийшли, щоб сказати окупанту, що ніякої «ХНРії» там бути не може, що у нас є законно обрана влада

«Не вдається їм (окупантам – ред.) долучитися, щоб ця «влада» мала якусь репутацію. Багато людей вийшли (на мітинг – ред.), щоб сказати окупанту, що ніякої «ХНРії» там бути не може, що у нас є законно обрана влада і тільки ця влада може бути осередком місцевого самоврядування, а не якісь інші призначенці, яких призначають чи присилають. Ну, поки ще не присилають», – додав депутат.

Журналіст із Каховки Олег Батурін у коментарі для «Новин Приазов’я» розповів, що призначений російськими військовими Павло Філіпчук раніше кілька разів балотувався на посаду міського голови Каховки, але жодного разу не отримав належної підтримки серед виборців. Крім того, за словами Батуріна, Філіпчук «має скандальну репутацію». Журналіст розповів, що Філіпчук був депутатом міськради Каховки і від колишньої «Партії регіонів», і від ОПЗЖ, але згодом склав повноваження та перейшов в депутати Херсонської облради, де очолював бюджетну комісію.

«Він – дуже одіозна особа, він постійно влаштовував скандали, у 2011 році був одним з організаторів великої комунальної реформи в місті Каховка. Згодом було визнано, що ця реформа була злочинною і полягала в незаконному доведенні до банкрутства чинних комунальних підприємств, це призвело до величезних матеріальних втрат для громади. Він був героєм численних моїх публікацій, в тому числі по цій комунальній реформі, він судився зі мною, всі суди він програв. У 2019 році він погрожував мені переламати коліна», – каже Батурін.

Після кількох невдалих спроб стати міським головою Каховки Філіпчук заявив про завершення своєї політичної кар’єри та осів у Сочі. Також Олег Батурін розповів про те, що йому відомо про призначеного російськими військовими так званого «керівника поліції» Олега Буховця.

«Це – відома для нас людина, він був партнером одного місцевого підприємця. У 2010–2015 роки був депутатом Каховської районної ради від «Партії регіонів». Останні роки про нього нічого не було відомо. Коли його призначили, я одразу й не згадав, хто він і що він, почав питати в Каховці, люди, які його знали, сказали, що він останні роки просто пиячив», – повідомив Батурін.

Зв’язатися з Філіпчуком та Буховцем для отримання коментарів редакції не вдалося.

Зміна колаборантів у Генічеську

12 березня на сайті міської ради Генічеська Херсонської області, окупованого російськими військами, з’явилося повідомлення, що мер Олександр Тулупов «подав у відставку».

Після цього різні джерела повідомили, що російські військові «призначили» «керівником» міста Геннадія Сивака з окупованого Росією українського Криму, про якого «Новини Приазов’я» розповідали в одній зі своїх програм.

Днями також стало відомо, що депутата Генічеської районної ради Андрія Клочка російські сили, що окупували херсонське місто поблизу анексованого Криму, «призначили» так званим «виконувачем обов’язків голови» міста. Інформація про це з’явилася у місцевих ЗМІ.

Це рішення Клочко назвав «зумовленим відставкою законного мера міста». Андрія Клочка 2020 року обрали депутатом Генічеської районної ради від партії ОПЗЖ. До цього він був активістом організації «Український вибір» Віктора Медведчука, зокрема очолював територіальну раду цієї проросійської організації.

У виступі з трибуни Генічеської районної ради, яку було оприлюднено 19 лютого на ютуб-сторінці видання «Новий візит», Клочко стверджував, що разом із партією ОПЗЖ підтримує Збройні сили і територіальну цілісність України.

Генічеський район – одне з міст, де багато проживає кримських татар, і представницький національний орган кримськотатарського народу завжди мав тісний зв’язок з громадою і цією територією. Член Меджлісу кримськотатарського народу і голова Кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв у коментарі для «Новин Приазов’я» розповів, що, за його даними, у Генічеському районі «російські військові схиляють до співпраці» місцевих чиновників, але продовжують подекуди зустрічати опір.

З півтора десятка старост, які були в Генічеському районі, на співпрацю пішли лише 5

«У Генічеському районі ситуація залишається складною. Зі сторони окупантів є спроба взяти під контроль владу, і в тому числі є колаборанти, які співпрацюють з окупаційною владою. В тому числі це представники депутатського корпусу. Вони «призначили» «виконувача обов’язків адміністрації» Генічеського району, ним став Клочко. З іншого боку, є позитивний момент, що з півтора десятка старост, які були в Генічеському районі, на співпрацю пішли лише 5», – сказав Баріев.

За його даними, є також «призначені» так звані «керівники» напрямків. Крім того, окупанти намагаються зібрати на «загальні збори» представників освіти та культури, але також безрезультатно. Разом з цим Ескендер Барієв розповів, що в нині окупованому Генічеську російські військові «продовжують практику викрадення і залякування людей».

Прокуратура передала до суду перший обвинувальний акт за статтею про колабораціонізм, повідомляв Офіс генерального прокурора 30 березня. За його даними, справу за статтею про колабораційну діяльність скерувала Краматорська окружна прокуратура.

У прокуратурі нагадують, що стаття про колабораціонізм набрала чинності 15 березня 2022 року. З того моменту наразі правоохоронці зареєстрували 151 кримінальне провадження за цією статтею. Санкція за нею передбачає до 12 років позбавлення волі.

Верховна Рада ухвалила зміни в законодавстві щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність 3 березня. Як зазначає ОГП, ця стаття дозволяє притягати до відповідальності людей, які «в будь-якій формі співпрацюють з державою-агресором».

Російські війська почали штурм Херсону 1 березня, обстрілюючи багатоповерхівки.

Невдовзі після того до місцевої ОДА зайшли окупанти, однак голова ОДА (зараз – обласної військової адміністрації) Геннадій Лагута заявив, що адміністрація області не полишила своїх обов’язків.

Також під контроль російських окупантів повністю потрапили Нова Каховка, Генічеськ.

У Херсоні регулярно відбуваються велелюдні акції з українською символікою, де місцеві жителі протестують проти окупаційного режиму.

Масштабна війна Росії проти України триває з 24 лютого. Росія відмовляється називати своє вторгнення війною і наполягає, що це – «спеціальна військова операція» з метою «демілітаризації та денацифікації». Наразі з обласних центрів окупований тільки Херсон, однак російська влада зайшла до кількох менших міст на півдні та сході України. Згодом почали з’являтися повідомлення про переслідування та викрадення проукраїнських активістів, журналістів та представників місцевої влади на територіях, контрольованих російськими військами.