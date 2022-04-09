Агенція S&P: у Росії настав «вибірковий дефолт»

Міжнародна рейтингова агенція S&P понизила кредитний рейтинг Росії в іноземній валюті до рівня SD, що означає «вибірковий дефолт». Кредитний рейтинг у рублях залишився на рівні «CC» – «дефолт ще не настав, але очікується, що він стане практично невідворотним».

Агенція знизила рейтинг РФ в іноземній валюті після того, як цього тижня російське Міністерство фінансів уперше після початку війни проти України та запровадження нових санкцій не змогло розплатитися по євробондах у доларах та перерахувало ці виплати в рублях.

Обіцянка виплати в рублях боргів, номінованих у доларах або євро, дала привід рейтинговим агенціям заявити про можливість дефолту Росії. Агенція Fitch ще на початку березня заявила, що Москва не зможе платити за своїми зобовʼязаннями. В агенції уточнювали, що дефолт відбувається не відразу, а через 30 днів – це період, який дається позичальнику для виконання своїх зобовʼязань.

Росія вже пережила дефолт у 1998 році, тоді це спровокувало девальвацію рубля та різке зростання цін.