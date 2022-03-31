Заступниця держсекретаря США обговорила нові санкції проти Росії з представниками країн Європи

Заступниця державного секретаря Венді Шерман 30 березня провела бесіду з представниками Франції, Німеччини, Італії та Великої Британії. Про це повідомив речник Державного департаменту Нед Прайс.

За його словами, розмова стосувалася, зокрема, запровадження додаткових санкцій проти Росії та Білорусі з метою їхньої міжнародної ізоляції.

У бесіді взяли участь очільники міністерств закордонних справ Франції, Італії, Німеччини та заступник міністра закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі.

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«Група обговорила подальші заходи щодо притягнення Російської Федерації та Білорусі до відповідальності за цю війну, розпочату за їхнім бажанням, а також необхідність того, щоб усі країни, включаючи Китайську народну республіку, утримувалися від надання матеріальної підтримки Росії», – йдеться у заяві.

Сторони також наголосили на «дедалі гіршій гуманітарній ситуації в Україні» і обговорили наслідки військового конфлікту «для глобальної продовольчої безпеки».

«Сторони домовилися продовжувати скоординовані зусилля з метою ізолювати Росію на світовій арені», – наголошується в заяві.

Шерман також «підтвердила підтримку Сполученими Штатами дипломатичних зусиль України щодо досягнення припинення вогню».

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Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи і лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».

Після нападу Росії в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю.