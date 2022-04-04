Президент Німеччини вперше визнав помилкою свою політику щодо Росії – медіа

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр вперше заявив, що припускався помилок у своїй політиці щодо Росії, повідомляють міжнародні медіа з посиланням на німецькомовне видання Tagesschau.

У своїй заяві 4 квітня Штайнмаєр визнав невдачу проєкту «створення загальноєвропейського дому за участі Російської Федерації».

«Моя відданість газопроводу «Північний потік-2» була явною помилкою. Ми трималися за мости, в які Росія більше не вірила, про що нас попереджали наші партнери», – цитує його видання.

За словами президента Німеччини, в минулому – міністра закордонних справ, він покладався на те, що Володимир Путін «не піде на повну економічну, політичну та моральну руйнацію своєї країни заради свого імперського безумства».

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«Як і інші, тут я помилився», – констатував він.

Штайнмаєр також заявив, що не вірить у можливість повернення до «довоєнного статусу-кво» за президентства Путіна.

Федеральний президент Німеччини раніше виступав адвокатом енергетичної співпраці з Росією, попри неодноразові застереження Києва щодо посилення залежності від російських енергоносіїв.

Так, торік Штайнмаєр назвав «енергетичні відносини майже останнім мостиком між Росією та Європою, що лишився після суттєвого погіршення взаємин» протягом останніх років. За ці слова його розкритикував посол України в Німеччині Андрій Мельник.

Німеччина, найбільша економіка Європи, роками залежала від поставок енергоносіїв із Росії і не бажала вводити санкції проти Москви після агресивних дій Кремля у Східній Європі.

Однак після повномасштабного вторгнення Росії в Україну канцлер Німеччини Олаф Шольц зблизився зі Сполученими Штатами Америки та іншими західними лідерами у намаганні покарати Кремль за його дії і висловив необхідність диверсифікувати закупівлі енергоносіїв.

Минулого місяця Шольц оголосив, що ключовий документ, необхідний для сертифікації газопроводу «Північний потік-2» вартістю 11 мільярдів доларів із Росії до Німеччини, буде відкликаний.