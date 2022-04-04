Німеччина тимчасово перевела Gazprom Germania під державний контроль

Німеччина тимчасово візьме під контроль німецьку дочірню компанію російського «Газпрому», оголосив уряд країни 4 квітня. Там пояснили, що такий крок є необхідним для того, щоб забезпечити постачання енергоносіїв та критично важливу інфраструктуру на тлі зростання недовіри між Німеччиною й Росією після вторгнення РФ в Україну.

Міністр енергетики Роберт Габек заявив, що німецький енергетичний регулятор, Федеральне мережеве агентство, візьме в управління Gazprom Germania до 30 вересня.

Цей крок зроблений після того, як російський «Газпром» заявив про вихід із Gazprom Germania 1 квітня.

Габек обґрунтував цей крок, посилаючись на поточну «нечітку» правову структуру, що стоїть за Gazprom Germania, і порушення її зобов’язання інформувати німецькі органи влади про зміни прав власності.

«Уряд робить все необхідне, щоб гарантувати безпеку поставок у Німеччині, зокрема, не піддавати енергетичну інфраструктуру Німеччини свавільним рішенням Кремля», – сказав Габек.

Відповідно до тимчасової угоди, право голосу в Gazprom Germania буде передане Федеральному мережевому агентству.

Енергетичному регулятору буде дозволено звільняти членів керівництва і призначати нових, а також «вжити всіх необхідних заходів для гарантування поставок», сказав Габек.

Німеччина підтримала жорсткі санкції Заходу проти Москви через її вторгнення в Україну, але через значну залежність від російського імпорту енергоносіїв Берлін досі не погоджувався на вимоги бойкотувати російські нафту і газ.

Заклики до бойкоту Німеччиною російських нафти і газу стали гучнішими в країні і за кордоном після нещодавніх звинувачень на адресу російських військових у звірствах проти мирного населення в українському місті Буча.