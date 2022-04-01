Німеччина погрожує Росії конфіскацією активів у разі зриву постачання газу – Handelsblatt

Міністерство економіки Німеччини розглядає можливості конфіскації або націоналізації дочірніх підприємств російських енергетичних концернів «Газпром» та «Роснєфть» на випадок припинення постачання російських енергоносіїв. Про це повідомляє німецьке ділове видання Handelsblatt із посиланням на джерела в урядових колах. За даними журналістів, канцлер Німеччини Олаф Шольц поінформований про такий намір.

Як пише Handelsblatt, обидві ці російські компанії незамінні на енергетичному ринку Німеччини. Gazprom Germania є оператором великих газосховищ у ФРН. Rosneft Deutschland як оператор нафтопереробних заводів відіграє ключову роль на ринку бензину, дизельного палива та гасу. Серед іншого Rosneft Deutschland обслуговує зльоти та посадки в аеропорту Берліна, а також забезпечує пальним автомобілі оперативних служб міста, зазначає газета.

Раніше про плани британської влади націоналізувати місцеву «дочку» «Газпрому» повідомляли джерела Bloomberg. За даними агентства, на підприємстві планують запровадити «спеціальний режим управління». У компанії це заперечували.

31 березня президент Росії Володимир Путін підписав указ, який запроваджує новий порядок оплати газових контрактів так званими «недружніми країнами». Він обіцяв зобовʼязати їх платити за постачання у рублях.

Згідно з текстом документа, оплата далі здійснюватиметься в доларах та євро, але імпортери з «недружніх країн», зокрема, країн ЄС, повинні будуть відкрити два спеціальні рахунки в «Газпромбанку». Один – у валюті, де вони вже здійснюють платежі. Інший – у російських рублях. Після надходження грошей на валютний рахунок від імпортера російський банк продасть валюту на московській біржі і зарахує гроші на рахунок у російській валюті. Звідти їх переказуватимуть «Газпрому».

Раніше країни Євросоюзу заявили, що не платитимуть за газ у рублях, як того вимагає Москва. Париж і Берлін уже дали знати, що не приймуть умови Росії. Кремль погрожує не продавати газ за чинною дотепер схемою.