Премʼєр Італії: Європа не платитиме за російський газ у рублях, це «неприпустимо»

Європа не платитиме за російський газ у рублях, це – «неприпустимо». Про це заявив премʼєр Італії Маріо Драґі під час зустрічі з іноземними журналістами.

«Договори, що існують, залишаються в силі... Оплата в рублях неприпустима, оскільки вони укладені в євро та доларах. Ба більше: це неможливо здійснити, тому що виникнуть нездоланні технічні проблеми... У мене виникло відчуття, що нелегко змінити валюту, не порушуючи наявних контрактів», – зазначив він.

За словами Драґі, перехід у розрахунках за російський газ з євро і доларів на рублі є «внутрішнім фактом у Російській Федерації» і наразі «триває аналіз, щоб зрозуміти, що саме це означає».

30 березня сайт італійського уряду повідомив, що премʼєр-міністр Італії Маріо Драґі у телефонній розмові з президентом Росії Володимиром Путіним обговорив «важливість припинення вогню» в Україні, результати українсько-російських перемовин та міжнародні гарантії безпеки, до яких Італія «може долучитись разом з іншими міжнародними гравцями».

Окрім того Путін «описав російську систему оплати газу в рублях», наголошувалось у повідомленні італійського уряду.

За інформацією одного з центральних італійських видань Corriere della Sera, розмова між Путіним та Драґі тривала близько 45 хвилин і відбувалась без відео – у «класичному режимі». Журналісти також додають, що у якийсь момент дзвінок обірвався, але президент Росії перетелефонував.

23 березня президент Росії Володимир Путін доручив перевести у рублі платежі за газ для «недружніх країн». За його словами, «недружні країни»-покупці газу за тиждень мають визначити «порядок операцій із придбання рублів на внутрішньому ринку РФ».

Російський Центробанк, уряд і «Газпром», на який припадає 40% європейського імпорту газу, мав представити президенту Володимиру Путіну свої пропозиції щодо розрахунків за газ в рублях до 31 березня.

На зустрічі лідерів Євросоюзу 25 березня не було оприлюднено спільної позиції щодо вимоги Росії про сплату за газ у рублях. Того ж дня міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер порадив німецьким енергопостачальникам не платити за російський газ у рублях – про це він сказав в інтервʼю телекомпанії Welt.

25 березня Сполучені Штати заявили, що працюватимуть над постачанням 15 мільярдів кубометрів скрапленого природного газу до Європейського союзу цього року.

28 березня «Велика сімка» відхилила вимогу Путіна платити за газ у рублях.

ЄС має на меті скоротити свою залежність від російського газу на дві третини цього року і припинити імпорт російського викопного палива до 2027 року.

Торік експорт російського газу до ЄС становив близько 155 мільярдів кубометрів.