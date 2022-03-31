Росія запропонувала ЄС нову схему оплати газу, у Німеччині змін не помітили

Росія запропонувала покупцям газу з так званих «недружніх країн» нову схему оплати, повідомляє економічний портал РБК із посиланням на власні джерела. Запропонована схема передбачає обовʼязкове відкриття рахунку в рублях у російському банку, розповіло джерело в уряді. За його словами, «платіж від покупця до «Газпрому» повинен буде здійснюватися виключно в рублях».

30 березня офіційний представник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт заявив, що Німеччина продовжить оплачувати постачання газу з Росії у євро чи доларах, як це передбачено в контрактах. Це питання обговорювалося під час телефонної розмови канцлера Німеччини Олафа Шольца та президента Росії Володимира Путіна.

Як заявив представник німецького уряду, Путін повідомив канцлерові, що з 1 квітня постачання газу мають оплачуватись у рублях, але при цьому «для європейських партнерів за договорами нічого не зміниться».

Представник канцлера описав схему, запропоновану Путіним, так: «платежі, як і раніше, відправлятимуться в євро і, як завжди, переводитимуться до «Газпромбанку», на який санкції не поширюються. Потім банк конвертує гроші в рублі». Він зазначив, що Шольц під час розмови з Путіним попросив викласти цю пропозицію письмово. У повідомленні Кремля про розмову йдеться, що обговорення теми буде продовжено, подробиці не наводяться.

Країни ЄС раніше неодноразово заявляли, що не мають наміру платити в рублях, зазначаючи, що вимога про це порушує контракти. Путін раніше заявляв, що після заморожування резервів Центробанку на Заході до долара та євро немає довіри. Представник Кремля Дмитро Пєсков заявляв, що у разі відмови платити за газ у рублях Росія «не постачатиме газ безкоштовно».