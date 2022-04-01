Російський газ надходить до Європи не за рублі, попри вимоги Путіна

Російський газ продовжує надходити до європейських споживачів у п’ятницю, 1 квітня, попри настання встановленого Москвою кінцевого терміну, коли покупці мали або розрахуватися за паливо рублями, або бути відключеними. Про це повідомляє Reuters.

Речник Кремля Дмитро Пєсков пояснив це тим, що указ не вплине на поставки, які вже були оплачені, це стане проблемою лише після того, як у другій половині квітня настане час нових платежів.

«Чи означає це, що якщо не буде підтвердження в рублях, то з 1 квітня поставки газу будуть припинені? Ні, і це не випливає з указу (президента Росії Володимира Путіна – ред.)», – сказав Пєсков журналістам.

Раніше цього тижня німецьке ділове видання Handelsblatt із посиланням на джерела в урядових колах повідомило, що міністерство економіки Німеччини розглядає можливості конфіскації або націоналізації дочірніх підприємств російських енергетичних концернів «Газпром» та «Роснєфть» на випадок припинення постачання російських енергоносіїв.

31 березня президент Росії Володимир Путін підписав указ, який запроваджує новий порядок оплати газових контрактів так званими «недружніми країнами». Він обіцяв зобовʼязати їх платити за постачання у рублях.

Згідно з текстом документа, оплата далі здійснюватиметься в доларах та євро, але імпортери з «недружніх країн», зокрема, країн ЄС, повинні будуть відкрити два спеціальні рахунки в «Газпромбанку». Один – у валюті, де вони вже здійснюють платежі. Інший – у російських рублях. Після надходження грошей на валютний рахунок від імпортера російський банк продасть валюту на московській біржі і зарахує гроші на рахунок у російській валюті. Звідти їх переказуватимуть «Газпрому».

Раніше країни Євросоюзу заявили, що не платитимуть за газ у рублях, як того вимагає Москва. Париж і Берлін уже дали знати, що не приймуть умови Росії. Кремль погрожує не продавати газ за чинною дотепер схемою.