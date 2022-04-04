Німеччина зазнає рецесії в разі припинення постачання російського газу – Deutsche Bank

Німеччина зазнає «значної рецесії», якщо постачання російського газу припиниться, заявив 4 квітня генеральний директор Deutsche Bank, президент Асоціації німецьких банків Крістіан Зевінг.

«Війна Росії проти України та Covid-19 завдають шкоди німецькій економіці. У разі припинення поставок російського газу ситуація загостриться. Суттєвої рецесії в Німеччині навряд чи вдасться уникнути», – сказав банкір.

Він спрогнозував зниження темпів зростання німецької економіки на 2% цього року, додавши, що є «значні ризики» ще бльшого скорочення.

«Ціни на енергоносії… є тягарем для багатьох компаній і споживачів. Попри заходи німецького уряду з полегшення удару, різке зростання цін або неминуче скорочення постачання можуть суттєво уповільнити економіку», – попереджає Зевінг.

Минулого тижня німецьке ділове видання Handelsblatt із посиланням на джерела в урядових колах повідомило, що міністерство економіки Німеччини розглядає можливості конфіскації або націоналізації дочірніх підприємств російських енергетичних концернів «Газпром» та «Роснєфть» на випадок припинення постачання російських енергоносіїв.

31 березня президент Росії Володимир Путін підписав указ, який запроваджує новий порядок оплати газових контрактів так званими «недружніми країнами». Він обіцяв зобовʼязати їх платити за постачання у рублях.

Згідно з текстом документа, оплата далі здійснюватиметься в доларах та євро, але імпортери з «недружніх країн», зокрема, країн ЄС, повинні будуть відкрити два спеціальні рахунки в «Газпромбанку». Один – у валюті, де вони вже здійснюють платежі. Інший – у російських рублях. Після надходження грошей на валютний рахунок від імпортера російський банк продасть валюту на московській біржі і зарахує гроші на рахунок у російській валюті. Звідти їх переказуватимуть «Газпрому».

Раніше країни Євросоюзу заявили, що не платитимуть за газ у рублях, як того вимагає Москва. Париж і Берлін уже дали знати, що не приймуть умови Росії. Кремль погрожує не продавати газ за чинною дотепер схемою.