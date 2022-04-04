Меркель після критики Зеленського: рішення не брати Україну в НАТО у 2008 році було правильним

Колишня канцлерка Німеччини Анґела Меркель заявила, що вважає правильним рішення НАТО не приймати Україну до Альянсу в 2008 році, попри критику з боку президента України Володимира Зеленського.

«Анґела Меркель підтримує своє рішення у зв’язку з самітом НАТО 2008 року в Бухаресті», – сказав речник Меркель, якого цитує агентство dpa.

«З огляду на звірства, виявлені в Бучі та інших місцях України, усі зусилля федерального уряду і міжнародного співтовариства підтримати Україну і покласти край варварству й війні Росії проти України мають повну підтримку з боку колишнього канцлера», – додав речник.

Напередодні у вечірньому зверненні Володимир Зеленський згадав про Бухарестський саміт НАТО – 3 квітня виповнилося 14 років із його проведення в 2008 році. «Тоді (у 2008 році – ред.) був шанс забрати Україну з сірої зони на сході Європи, з сірої зони між НАТО й Росією, сірої зони, про яку в Москві думають, що їм тут все дозволено, навіть найстрашніші воєнні злочини. За оптимістичними дипломатичними формулюваннями про те, що Україна нібито може стати членом НАТО, тоді, в 2008 році була захована відмова приймати Україну в Альянс», – сказав президент.

Він назвав цю відмову «помилковим розрахунком» і пов’язав її з початком російської агресії в 2014 році та повномасштабною агресією в лютому 2022 року. Зеленський згадав тодішніх лідерів Німеччини та Франції – Анґелу Меркель та Ніколя Саркозі.

«Я запрошую пані Меркель, пана Саркозі відвідати Бучу і побачити, до чого за 14 років призвела політика поступок Росії. Побачити на власні очі закатованих українців і українок. Хочу, щоб мене зрозуміли правильно: ми не звинувачуємо Захід, нікого, окрім конкретних російських військових, які скоїли це проти наших людей, і тих, хто віддав їм накази. Але ми маємо право говорити про нерішучість, про те, яким був шлях до такої Бучі, такого Гостомеля, Харкова, Маріуполя. У нас немає нерішучості, в якому б блоці й поза блоком ми не були», – сказав він.

За повідомленнями, запит України на членство в НАТО 2008 року був заблокований Саркозі й Меркель. У підсумковій декларації саміту Україні дали обіцянку щодо членства, але часових рамок для ініціювання плану дій щодо членства не передбачили.

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