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Після візиту Шольца і Макрона до Києва прибув премʼєр Британії

Президент України Володимир Зеленський і премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон (ліворуч). Київ, 17 червня 2022 року

До Києва прибув прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

«Ми обговорили з Борисом необхідність постачання важкої зброї та систем ППО, економічну підтримку України, посилення санкційного тиску на росію, зокрема, пропозиції міжнародної групи Макфола-Єрмака, а також гарантії безпеки для України та необхідність компенсації росією завданих збитків нашій державі», – написав у телеграмі глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Президент України Володимир Зеленський і премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон (ліворуч). Київ, 17 червня 2022 року
Президент України Володимир Зеленський і премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон (ліворуч). Київ, 17 червня 2022 року

Це вже другий візит Джонсона до України від початку повномасштабного вторгнення Росії. Вперше він відвідав Київ у квітні. Джонсон був першим лідером країни G7, який відвідав Україну.

Київ, 17 червня 2022 року
Київ, 17 червня 2022 року

16 червня у Києві з візитом перебували президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, а також президент Румунії Клаус Йоганніс і прем’єр Італії Маріо Драґі.

Після цього візиту німецьке видання Die Welt повідомило, що «за зачиненими дверима» лідери Німеччини, Франції та Італії просили українського президента відновити переговори з Росією. Згодом речник Зеленського це повідомлення спростував.

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