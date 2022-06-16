Президент Франції Емманюель Макрон запевняє, що від України не вимагатимуть поступок Росії.

«Умови переговорів і формат будуть визначатися Україною. Німеччина й Франція не будуть переговорниками за спиною України, вимагати поступок. Цього немає і не буде. Ми будемо вимогливим посередником, але не вимагатимемо поступок. Умови будуть висуватися лише президентом України і ті, які підтримуватиме український народ», – сказав він під час пресконференції у Києві.

Читайте також: Макрон: Україна сама вирішуватиме, коли розпочинати мирні переговори з Росією



У свою чергу, канцлер Німеччини Олаф Шольц, також заявив, що умови переговорів має визначати тільки Україна.

«Лише Україна, її президент і парламент, можуть вирішити, що важливе для них. Ми можемо домовлятися про мир тільки в їхньому розумінні. Росія має зрозуміти, що вона не має права добиватися того, чого вона хоче. Цього не можна вимагати від України. Не можуть бути виконані ті російськи вимоги, які вона ставить до України», – сказав він.

Шольц додав, що Росія має відвести свої війська і почати мирні переговори.

У травні Володимир Зеленський повідомив, що президент Франції Емманюель Макрон, щоб зберегти обличчя президенту Росії Володимиру Путіну, пропонував Україні частково поступитись своїм суверенітетом.