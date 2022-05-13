Макрон хотів зберегти обличчя Путіну і пропонував поступитись суверенітетом України – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що президент Франції Емманюель Макрон, щоб зберегти обличчя президенту Росії Володимиру Путіну, пропонував Україні частково поступитись своїм суверенітетом. Про це Зеленський сказав в інтерв’ю італійському телеканалу Rai 1.

«Він хотів знайти ті чи інші результати у посередництві між нами. Він не знайшов (і не з нашого боку). Він не знайшов з боку РФ. А мені пропонував деякі речі, пов’язані зі поступками щодо нашого суверенітету для того, щоб зберегти обличчя президенту Путіну. Мені здається, це не дуже коректно з боку тих чи інших лідерів. Ми не готові зберігати щось комусь і втрачати за це свої території. Це – зовсім справедливо. Це – втрачений час», – розповів президент України.

Загалом, на думку Володимира Зеленського, Володимир Путін не зможе зберегти обличчя.

«Я не думаю, що буде в майбутньому з Росією. Я як президент України в першу чергу думаю, що буде у нас. Але я вважаю, що йому треба сьогодні зберегти не лице, а його державу. Бо зберегти обличчя йому не вдасться», – підсумував український президент.

Наразі цих заяв Зеленського Макрон не коментував.

3 травня під час розмови з Володимиром Путіним Емманюель Макрон закликав Москву забезпечити продовження евакуації із заводу «Азовсталь» у Маріуполі.

Президент Франції після повномасштабного вторгнення РФ в Україну часто телефонував Володимиру Путіну, оскільки вважав збереження такого діалогу корисним.