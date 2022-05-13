Зеленський: готовий говорити з Путіним, але без його посередників і ультиматумів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що все ще готовий до переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним, але без ультиматумів і посередників.

«Наше суспільство – мирне, і всі ці вісім років ми хотіли говорити з Російською Федерацією. Зараз суспільство налаштоване не позитивно до цього. Тим не менше, я як президент готовий говорити з Путіним, але тільки з ним. Без його посередників будь-яких. І на умовах діалогу, а не на умовах ультиматумів», – заявив Зеленський в інтерв’ю італійському телеканалу Rai 1, розміщеному в телеграм-каналі голови держави 13 травня.

За його словами, насамперед Росія має повернутися до позицій, на яких була до 24 лютого. «Це буде перший крок, щоб починати про щось говорити. Ми не чуємо відповіді на це питання», – сказав президент.

Він наголосив, що діалог неможливий без міцної позиції щодо дій Росії і зрештою Москва має вивести свої війська зі всієї території України і поважати її територіальну цілісність і суверенітет.

6 травня заступник директора Департаменту інформації та друку МЗС Росії Олексій Зайцев заявив, що переговори з Україною перебувають «у стагнації».

В Офісі президента відповіли, що такі заяви російські високопосадовці роблять «суто в маніпулятивних пропагандистських цілях».

Антикризовий радник голови Офісу президента та член делегації України на переговорах із Росією Михайло Подоляк у коментарі Радіо Свобода заявив, що переговорний процес сповільнився, бо «Росія демонструє абсолютну неготовність повернутися до адекватного сприйняття світу».

Загалом, за словами Подоляка, українській делегації дуже важко «сидіти за столом переговорів із представниками середньовіччя».

Він також зазначив, що наразі не бачить підстав для проведення очної зустрічі переговорних груп України та Росії, як і підстав для особистих переговорів між президентом України Володимиром Зеленським та президентом Росії Володимиром Путіним.

Попередня зустріч української та російської делегацій у форматі наживо відбулася у Стамбулі 31 березня. Наразі переговорний процес триває у відеоформаті на рівні робочих підгруп.