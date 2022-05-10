ГУР: у Росії починають змінювати свою пропаганду і готувати росіян до поразки

Росія змінює свою пропаганду під впливом військових невдач в Україні, заявило Головне управління розвідки українського Міністерства оборони.

«Маючи чисельні переваги в живій силі й техніці, армія країни-окупанта зазнає від захисників України катастрофічних втрат і поразок. Щоб змінити уявлення росіян про військову «непереможність» і підготувати суспільство до можливої поразки, російським ЗМІ наказали розповідати про російсько-українську війну як про збройне протистояння РФ з усіма країнами Європейського союзу й НАТО. На думку кремлівських політтехнологів, це применшить ганьбу від програшу більш могутньому противнику», – заявили у розвідці.

За інформацією ГУР, керівники кремлівських телеканалів, інтернет ЗМІ й «пропутінської армії ботів» вже отримують вказівки перейти до нової інформаційної політики.

«Пропагандисти країни-окупанта тепер промиватимуть мізки росіянам ідеями про необхідність об’єднання заради власного виживання та сліпої довіри до політики кремлівського диктатора», – йдеться в повідомленні.

Президент США Джо Байден заявив 9 травня, що він стурбований тим, що президент Росії Володимир Путін не має виходу з війни, початої РФ проти України.

Як пише агентство Reuters, Байден, виступаючи на заході в передмісті Вашингтона, сказав, що Путін помилково вважав, що масштабне вторгнення в Україну розвалить НАТО і Європейський союз. Натомість США і багато європейських країн згуртувалися довкола України.

Байден сказав, що Путін – людина, яка все прораховує, і проблема, яка його хвилює, полягає в тому, що у російського президента «зараз немає виходу».

Президент США додав, що намагається зрозуміти, «що з цим робити».

Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого, але не досягла бажаного, зокрема захоплення Києва, через запеклий опір українців.

22 квітня в Росії заявили про нові плани під час другої фази «спецоперації в Україні» (так там називають повномасштабне вторгнення). Російські військові заявили про намір встановити повний контроль над Донбасом та південною Україною задля забезпечення сухопутного коридору в анексований Крим та отримання виходу до Придністров’я.

Проте, за даними західних розвідок, російські успіхи на Донбасі є обмеженими і досягнуті значними втратами для російських військ через сильний опір України.