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Британська розвідка заявила про «обмежені» успіхи Росії на Донбасі і значні втрати її військ

Український військовий біля пошкодженого російського танка Т-72БЗ під час масштабного вторгнення Росії до України. Донецька область, 13 квітня 2022 року

Російські успіхи на Донбасі є обмеженими і досягнуті значними втратами для російських військ через сильний опір України, заявила британська розвідка.

«Битва за Донбас залишається головним стратегічним напрямом Росії для досягнення заявленої мети – забезпечення контролю над Донецькою та Луганською областями. У цих областях бої були особливо важкими в районі Лисичанська і Сєвєродонецька, зі спробою просування на південь від Ізюма до Слов’янська. Через сильний опір України російські територіальні завоювання були обмеженими і досягнуті значними втратами для російських військ», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому Міноборони Великої Британії у твітері 29 квітня.

22 квітня в Росії заявили про нові плани під час другої фази «спецоперації в Україні» (так там називають повномасштабне вторгнення). Російські військові заявили про намір встановити повний контроль над Донбасом та південною Україною задля забезпечення сухопутного коридору в анексований Крим та отримання виходу до Придністров’я.

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