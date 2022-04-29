Британська розвідка заявила про «обмежені» успіхи Росії на Донбасі і значні втрати її військ

Російські успіхи на Донбасі є обмеженими і досягнуті значними втратами для російських військ через сильний опір України, заявила британська розвідка.

«Битва за Донбас залишається головним стратегічним напрямом Росії для досягнення заявленої мети – забезпечення контролю над Донецькою та Луганською областями. У цих областях бої були особливо важкими в районі Лисичанська і Сєвєродонецька, зі спробою просування на південь від Ізюма до Слов’янська. Через сильний опір України російські територіальні завоювання були обмеженими і досягнуті значними втратами для російських військ», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому Міноборони Великої Британії у твітері 29 квітня.

22 квітня в Росії заявили про нові плани під час другої фази «спецоперації в Україні» (так там називають повномасштабне вторгнення). Російські військові заявили про намір встановити повний контроль над Донбасом та південною Україною задля забезпечення сухопутного коридору в анексований Крим та отримання виходу до Придністров’я.