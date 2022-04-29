Штаб ООС: на Донбасі українські військові відбили 9 атак військ РФ за добу

Українські військові з угруповання Об’єднаних сил 28 квітня успішно відбили дев’ять атак російських військ на Донецькому і Луганському напрямках, повідомив пресцентр операції Об’єднаних сил.

«Завдяки умілим діям і майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам. Зокрема, українські захисники знищили шість танків, одну артилерійську систему, 12 одиниць броньованої техніки, один автомобіль та одну зенітну установку. Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один літак, одну крилату ракету і п’ять безпілотних літальних апаратів», – йдеться в повідомленні.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні.

За оцінками НАТО, про які писало видання Time ще 24 березня, за час військових дій могли бути вбиті від 7 до 15 тисяч російських військових.