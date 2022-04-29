Голова Луганської ОВА: точаться бої за Оріхове

Російські військові за добу 10 разів відкривали вогонь по містах Луганської області, тривають бої за Оріхове, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Під вогнем ворога опинилися Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Гірське, Привілля, Попасна. Чотири рази росіяни обстріляли Лисичанськ і двічі Попасну. У Гірській громаді гучно майже безперервно», – написав Гайдай у телеграмі вранці 29 квітня.

За його словами, в кожному з цих міст є пошкодження житлового фонду і господарчих споруд, зокрема в одному із гаражних комплексів полум’я поширилося на значну площу – «приборкувати доводилось декілька годин».

«Ворог неодноразово намагався штурмувати позиції ЗСУ в районі Оріхового і Світличного. Наші військові дають гарну відсіч, проте росіяни з усього наявного озброєння відкривають вогонь по населених пунктах, знищуючи будинки й інфраструктуру, – там вже неможливо відновити воду, світло і газ», – додав голова ОВА.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».

22 квітня в Росії заявили про нові плани під час другої фази «спецоперації в Україні». Російські військові заявили про намір встановити повний контроль над Донбасом та південною Україною задля забезпечення сухопутного коридору в анексований Крим та отримання виходу до Придністров’я.