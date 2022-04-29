Коли Україна почне застосовувати нову зброю? Інтерв'ю із секретарем РНБО Даніловим

Чи може російська армія поновити наступ на Київ? Як розвиваються події на східному фронті та що хоче отримати Путін до 9-го травня? Яка перспектива проведення російських псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях? Та коли Україна зможе застосовувати важке озброєння, отримане від союзників? Про це в інтерв'ю Радіо Свобода із секретарем Ради національної безпеки й оборони Олексієм Даніловим.

– Повідомляється, що на Чернігівщині з гранатометів обстріляли прикордонний пункт. Так само днями з мінометів обстріляли Сумщину. Офіційно ж російських військ немає ні на Чернігівщині, ні на Сумщині. Про що можуть свідчити ці обстріли? Це означає, що вони готуються повернутися?

– Вони (російська влада і армія – ред.) тримають нас у напрузі. Повернутися туди вони вже неспроможні, у них немає на сьогодні там достатньої кількості військ для того, щоб знову зайти з цієї території.

Вони зараз все кинули на територію Донецької, Луганської, Харківської областей. Там зараз перебувають їхні війська.

Коли їх розгромили на території Київської, Сумської, Чернігівської областей, вони пройшли перегрупування і тепер знаходяться всі там (на Сході – ред.). Спроможності у них немає, але наносити удари, завдавати ракетні удари вони поки що можуть.

– Є інформація про підготовку якихось великих наступальних дій російської армії до 9 травня?

– Вони ж хотіли на 9 травня провести великий парад на Хрещатику у Києві. Вони вважали, що їм це вдасться ще у лютому. Але бачимо, що зараз вже закінчується квітень, а вони і близько не можуть не те, що до Хрещатика наблизитися, вони не можуть наблизитися навіть до кордонів повної території Донецької та Луганської областей. Але намагаються всілякими способами все це робити.

Зараз там тривають бої. Вони важкі, вони складні.

Перш за все, я хочу сказати: я не заспокоюю наших громадян, що перемога буде завтра або післязавтра. До перемоги ще треба дуже-дуже багато докласти зусиль нашим військовим і всім, хто до цього причетний.

– Яка перспектива проведення російських псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях?

– Це не є референдуми. Це звичайна класика рашистів, яка використовується для нібито легалізації тих дій, які вони проводили.

Вони не мають ніякого ні юридичного, ні міжнародного значення. Це звичайний рашизм, який на сьогодні «квітне», на превеликий жаль на території РФ, і вони пробують принести його у нашу Україну.

Я більш ніж впевнений, що навіть якщо відбудуться якісь дії там, вони точно не можуть тягнути ні на який референдум, тому що Росія немає ніякого права проводити щось таке на наших територіях.

Це загарбники, які прийшли на нашу землю, які найближчим часом будуть звідси вигнані – або «грузом 200» або в інший спосіб, вони підуть звідси. І наші військові зроблять все можливе для того, щоб це відбулося якомога швидше.

– Але вже з 1 травня хочуть рубль вести в обіг (на Херсонщині – ред.)

– Це класична формула рашистів, коли вони захоплюють ту чи іншу територію, вони хочуть поміняти банківську систему. Наскільки це приживеться на Херсонщині я сказати точно вам можу – не приживеться.

Певний час вони можуть пробувати зробити таку валюту – псевдовалюту, що має рухатись на цій території, але з огляду на той супротив, який чинять херсонці і всі громадяни нашої країни, я більш ніж впевнений, що це на короткий проміжок часу.

Взагалі спроможності захопити нашу країну у Російської Федерації немає.

– Напередодні пресслужба Законодавчих зборів Красноярського краю підтримала рішення щодо ввезення зерна з Херсонської області. Потім це повідомлення зникло, однак зберіглося у кеші. Що і в яких обсягах вивозять з Херсонщини до Росії?

– Це мародери, які все, що вони бачать забирають. Це звичайна практика рашизму – прибирати до своїх рук все, що вони бачать, все, що можуть фізично захопити, користуючись тимчасовою можливістю.

Це не тільки зерно, це і унітази, це і побутова техніка.

Це країна, яка в житті взагалі нічого не бачила такого, і вони, коли побачили як живуть наші громадяни, то для них це було звичайне диво.

Вони, як кажуть в народі, хапають все під шумок. Ще раз наголошую, я більш ніж впевнений, що це не надовго.

Більше того це зерно і те, що вони роблять, стане їм кісткою в горлі. І точно вони це не проковтнуть.

Війська або йдуть воювати, або йдуть займатися мародерством. На жаль, ми бачимо не тільки мародерство, ми бачимо тероризм.

Ми бачимо те, що вони робили в українських місцях і ми не про все ще можемо дізнатися.

Я взагалі не знаю, як така країна існує на мапі світу, як до такої країни їдуть якісь поважні люди, спілкуються з людиною, яка є сучасним Гітлером.

– Бачив кілька аналізів, як може розвиватись ситуація. Деякі з них кажуть, що українські військові можуть потрапити в оточення, зокрема в районі Ізюму. Є небезпека того, що це може статися? Яка ситуація на фронті?

– Це війна. Війна – це завжди складна річ. На сьогодні наші війська тривають оборону, дають відсіч агресору, зокрема і там, де ви сказали. Важкі бої ідуть на Харківщині, на Донецькій, на Луганській землі.

Вони пробують пробити нашу оборону, оборона тримається міцно. У деяких місцях їм це вдається, але наші війська дуже швидко повертають ситуацію в зворотний бік.

Це війна і там трапляються різні речі. Якщо ворог просунувся десь там на 1-3 кілометри, то це не значить, що програна наша битва.

Я можу сказати, що так само наші війська і в інших містах відтісняють ворога з нашої території. Ідуть потужні воєнні дії на території цих трьох областей.

Крім того, є на сьогодні воєнні дії і на Херсонщині, і на інших територіях нашої країни.

Ми ніколи не применшували силу російських військ, і я завжди казав – не треба казати, що ворог слабкий. На сьогодні в нього є спроможності, перш за все через величезну кількість техніки і боєприпасів, і це потужний ворог, з яким треба боротися.

Наші війська з ним впораються. Наші хлопці і дівчата боронять нашу країну. Кожного дня ми відправляємо «200-х» туди – на їхню батьківщину.

Не всіх їх забирають, більш того я можу сказати, що вони взагалі не мають бажання їх забирати. У нас є точна інформація, що на деяких територіях, особливо що стосується Донецької області, в них працюють крематорії не тільки для спалювання тіл убитих цивільних українців, але і своїх військових вони спалюють, щоб не сплачувати ті гроші, які їхній фюрер пропонував за загибель їхніх солдат. Немає солдата – немає відповідної оплати. Люди рахується у них, як зниклі безвісти. Такі росіяни.

– Стосовно зброї США. Чи вже вона використовується? Чи зможе змінити позиції сторін?

– Вона обов’язково буде змінювати позиції сторін. Треба розуміти, що це не буде так швидко, як би нам хотілося.

Зараз відбувається тренування великої кількості наших військових. Це нова зброя, до неї треба звикнути, треба навчитись нею користуватися. Зараз відбуваються ці процеси.

Я можу сказати, що з мертвої точки все це вже зрушилось. Якщо ще 2-3 тижні кожного дня просили «Надайте нам важку зброю», то на сьогодні це питання вже вирішено.

Зараз наступний етап, коли наші військові будуть натреновані, користуватися цією зброєю. Я вважаю, це буде велика допомога для нашої країни.

Більше того, найближчим часом ворог на собі відчує саме цю зброю, яку ми отримали від наших партнерів США, Великої Британії, інших країн.

На сьогодні ми почали відчувати, що ми отримуємо все більше і більше для того, щоби бити нашого ворога.

– Чи є розуміння того, коли може закінчитись війна і від кого це залежить?

– З військової точки зору, це залежить від нашої армії.

Я не прихильник того, щоб називати якусь дату закінчення війни. Більше того, я кажу, що це буде складний бій, це складна війна і розраховувати, що все закінчиться завтра-післязавтра ми не можемо.

Я відповідальна особа і не можу вводити в оману наше населення.

Будуть ще бої попереду, які обов’язково наше військо виграє.

Те, що стосується політичного врегулювання ситуації – це залежить від Путіна, він може війну закінчити в будь-який момент, підписавши капітуляцію, склавши зброю, забравши своїх військових, щоб наше військо не відправляло їх у поліетиленових чорних пакетах їхнім рідним та близьким.