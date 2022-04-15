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Російські війська в Маріуполі ексгумують тіла цивільних, похованих у дворах будинків – міськрада

«Окупанти забороняють поховання вбитих ними ж людей», йдеться в заяві міської ради

Російські війська почали ексгумацію тіл цивільних, похованих у дворах житлових будинків у Маріуполі, повідомляє міська рада 15 квітня.

Про це влада міста заявила з посиланням на маріупольців, які ще лишаються в місті.

«Російські війська розпочали процес ексгумації тіл, які до того були поховані у дворах житлових будинків. Більш того, окупанти забороняють поховання вбитих ними ж людей. У кожному дворі поставили свого наглядача, який не дає можливості маріупольцям придати землі своїх померлих рідних або знайомих», – йдеться в повідомленні.

Міська рада не має даних про мету ексгумації, але вказує на те, що раніше українська розвідка зафіксувала в Маріуполі 13 мобільних крематоріїв.

«Можливо допустити, що російські окупаційні війська намагаються всіма способами замести сліди своїх воєнних злочинів у нашому місті. Але в них нічого не вийде, весь світ вже фіксує чисельні злочини російської армії у Маріуполі», – додали в органі самоврядування.

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6 квітня влада Маріуполя заявила, що після міжнародного розголосу подій у Бучі, у Маріуполі Росія запустила в роботу мобільні крематорії, де спалюють тіла загиблих внаслідок російського вторгнення містян.

Ситуація у Маріуполі Донецької області залишається однією з найскладніших. Місто перебуває під постійними ударами російської авіації без тепла, питної води, зв’язку та елементарних засобів для існування.

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