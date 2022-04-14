ДБР затримало лідера фракції ОПЗЖ в Маріупольській міськраді за підозрою в сприянні Росії

Державне бюро розслідувань затримало голову фракції «Опозиційної платформи – За життя» міської ради Маріуполя за можливе «сприяння країні-агресору». Про це відомство заявило 14 квітня.

Як повідомили у відомстві, затриманий здійснював антиукраїнську інформаційну кампанію на підтримку Росії.

«За оперативною інформацією, він є колишнім чоловіком ексгенеральної прокурорки Криму Наталії Поклонської, яка була однією з головних фігур під час анексії Криму Росією. Цей «політик» пройшов «тернистий» шлях від людини Януковича, Медведчука, Королевської до керівника Маріупольської фракції «Опозиційної платформи За життя». Він став рупором кремля на сході – виступав за відновлення економічних зав’язків з Росією. Сьогодні щодо нього у суді розглядається справа щодо посягання на територіальну цілісність України», – розповіли у Бюро.

Також, додає пресслужба, напередодні повномасштабного вторгнення Росії до України підозрюваний оприлюднив на своїй фейсбук-сторінці заклик до повалення чинної української влади. ДБР кваліфікує це як підтримку держави-агресора, що підпадає під статтю про колабораційну діяльність.

«Працівники ДБР знайшли зловмисника на орендованій квартирі в Одесі, куди він втік з Маріуполя. Його перевірили через поліграф та встановили ймовірну причетність його до колабораційної діяльності. Наразі депутата передано Службі безпеки України», – додали у відомстві.

За даними медіа, йдеться про лідера фракції ОПЗЖ у Маріупольській міській раді Володимира Клименка. ДБР імені затриманого не називає.

Масштабна війна Росії проти України 24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини. На початку квітня російські війська повністю залишили три області на півночі України – Київську, Чернігівську і Сумську. Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу». Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах. На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти». Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою». Станом на 10 квітня ООН підтвердила загибель 1793 людей та поранення 2439 цивільних внаслідок війни Росії проти Україні.