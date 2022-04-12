Російські підприємці намагалися вивезти з порту Одещини 10 суден – ДБР

Державне бюро розслідувань повідомляє 12 квітня, що зупинило спробу вивезти з України судна під російським прапором. Їх планують націоналізувати.

«Слідчі ДБР, за сприяння морської охорони та 17 прикордонного загону Держприкордонслужби, завадили вивести з України вісім російських вантажних суден та два танкера, які знаходились в акваторії порту Одещини на профілактичних ремонтних роботах. Кораблі були задіяні у логістичних операціях РФ в акваторії Чорного моря та Дунаю», – йдеться в повідомленні.

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За даними Бюро, власники намагалися змінити прапор країни, під якими ходили ці судна, і оцінили їх у 160 мільйонів гривень, хоча відомство припускає, що сума занижена щонайменше в п’ять разів.

ДБР звітує, що передало вилучені кораблі до Адміністрації морських портів України та подали матеріали до Одеської обласної військової адміністрації щодо їх націоналізації.

10 березня президент України Володимир Зеленський підписав закон про примусове вилучення об’єктів власності Росії. Документ передбачає примусове вилучення майна, власниками якого є Російська Федерація та її резиденти «на користь держави Україна».