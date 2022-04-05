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Вантажівки бізнесменів, які виїхали з Одещини до Росії, передадуть ЗСУ – голова ОВА

Голова Одеської ОВА повідомив про зустріч із представниками бізнесу 5 квітня

Вантажну техніку підприємців Одеської області, які на початку повномасштабної агресії виїхали до Росії, передадуть на потребу армії – про це заявив голова обласної військової адміністрації Максим Марченко 5 квітня.

У вечірньому зверненні він повідомив, що зустрівся у вівторок із представниками бізнесу області, з якими обговорив, зокрема, збереження робочих місць.

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«Також була проведена відповідна робота щодо окремих бізнесменів, які на початку активних бойових дій перебралися до Москви. Тепер вантажна техніка, яка була в їхній власності, буде передана Збройним силам України», – заявив Марченко.

Він не уточнив, про яку кількість підприємців та їхнього майна йдеться.

Напередодні Офіс генерального прокурори повідомив, що майже 21 мільйон гривень передали на потреби ЗСУ – це кошти російського походження, які арештовані в рамках кримінального провадження.

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