Музей ретромашин у Дніпрі передав два експонати на потреби ЗСУ й тероборони

Музей «Машини часу», який діє у Дніпрі, передає бійцям Збройних сил України та територіальної оборони два експонати – броньоване авто та діжку-причеп для квасу. Про це Радіо Свобода повідомив директор музею Михайло Прудников.

За його словами, військовим медикам уже віддали броньовану інкасаторську машину «ГАЗ 2705-415», яка була одним з експонатів ретромузею й брала участь у виставках, але останнім часом перебувала в запасниках.

Всередині авто може перебувати шестеро людей. Машина перевозитиме поранених у зоні бойових дій.

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Окрім того, готують до відправлення 900-літрову діжку-причеп, яка свого часу слугувала для розливання квасу. Вона буде пристосована для зберігання води. Як зазначив Михайло Прудников, ємність треба полагодити, для цього вже знайшли й матеріали, і виконавця.

«Цю діжку ми використовували під час Ночі музеїв: садили жінку в білому халаті й вона нібито розливала квас. Аби це зробити, діжку розрізали, всередину вмонтували сучасне обладнання. Тепер треба вирішити інше завдання – заварити вирізану частину. Радісно, що і для підготовки діжки, і для підготовки «Газелі» знайшлися добрі люди, які допомагають безкоштовно», – розповів Михайло Прудников.

Він додав, що з ремонтом діжки допоможе один з ковалів міста. Потім її передадуть в тероборону.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи і лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».